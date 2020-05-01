رياضة | تطورات في مفاوضات الأهلي بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات في مفاوضات الأهلي بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن هيدرسيفيلد الإنجليزي عدل خطته من أجل استعادة رمضان صبحي نجم الفريق المعار إلى الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفادت التقارير الصحفية المحلية بأن مسئولي النادي الإنجليزي اشترطوا على رمضان صبحي تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين وذلك قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته إلى الأهلي أو لأي نادي آخر وذلك عقب نهاية فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي تراجعت فيه إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائيًا وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي في طلباته لبيع رمضان صبحي والتي وصلت إلى 9 ملايين يورو.

وأوضحت التقارير الصحفية المحلية أن هيدرسيفيلد الإنجليزي قرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن رمضان صبحي وحدد 5 ملايين يورو للاستغناء عن نجم الأهلي بشكل نهائي وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند المفاوضات.