رياضة | أمير مرتضى يكشف تفاصيل جديدة في علاقته مع لاعبي الأبيض ومواقف لا تنسى مع كهربا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف تفاصيل جديدة في علاقته مع لاعبي الأبيض ومواقف لا تنسى مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن طبيعة علاقته بمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الابيض السابق والأهلي الحالي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة اون تايم سبورت مع الإعلامي إبراهيم فايق : كنت اكافئ كهربا بمكافآت خاصة من جيبي الخاص وصرف شيك بقيمة 75 ألف جنيها بعد هروبه.

وأضاف : الاشاعات التي تداولت بأنني امتلك شركة تسويق مع اسماعيل يوسف غير صحيحة، فأنا لم ولن اعمل سوي في المحاماة وادارة كرة القدم وتحملت مرتبات مدربين ولاعبين من جيبي الخاص.

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وتابعت : منحت أحمد حمودي مليون جنيه من جيبي الخاص بعد أن تدخل طارق حامد نظرا لمروره بظروف كادت تؤدي لفسخ عقده

وتابع : لا أرجح عودة الدوري ومع إلغاء هذا الموسم وبداية جديدة للموسم المقبل مع جدول محدد منتظم، ولأن اللاعبين في فترة راحة سلبية منذ شهرين وغير معلوم حتى الآن موعد عودتهم للتدريبات.

وأتم حديثه : جددنا عقد محمود علاء والأمر انتهى، وكل ما قيل مجرد اشاعات.