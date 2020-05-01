شكرا لقرائتكم عمرو زكى : شحاتة أفضل مدرب ومتعب أفضل مهاجم لعبت بجواره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكى، نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، إن حسن شحاتة "أفضل مدير فنى تعاملت معه وتدربت معه طوال مسيرتى.

واختار ، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، مع الاعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، عماد متعب كأحسن مهاجم أو لاعب لعب بجواره طوال مشواره.

واستكمل عمرو قائلا : إن ثقة حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق السبب في تألقي، وظهورى بشكل جيد مع منتخب مصر، ومبارك لقبني بالبلدوز فور عودتى من بطولة افريقيا 2008، وأعتز بهذا اللقب كثيرا.

وتابع تعبت كثيرا بسبب حادث الساحل الشمالي وبدأت اتعافى من شهر ونصف، مضيفا اتجاهي للعمل في الاعلام وهدفي خدمة نادى الزمالك في أي موقع وسأعمل بقناة الزمالك وجماهير الزمالك لها فضل عليا مضيفا أن الزمالك حقق طفرة في اخر 5 سنوات وأشكر إدارة الفريق .

Advertisements

وأكد عمرو زكى قائلا أبلغت لوموكوتيف الروسي برغبة في الرحيل و الأهلى فاوضنى قبل الزمالك في صفقات تبادلية مع لوموكوتيف الروسي بلاعبين هما محمد أبو تريكة ومحمد عبد الله الا ان الأحمر رفض في البداية ثم عرض الحصول على خدماتى اعارة سنتين

وأرجع عمرو زكى الفضل إلى الراحل حسن مجاهد رئيس نادى المنصورةالذى وافق على انبي