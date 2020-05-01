شكرا لقرائتكم أحمد عبد الحليم: إكرامي قاطعني 4 سنين بعد الثلاثية التاريخي في القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق ثلاثيته في مرمى القلعة الحمراء بالمباراة التاريخية التي أقيمت بملعب حلمي زامورا بأنها لا تنسى.

وقال أحمد عبد الحليم خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "حارس الأهلي وقتها كان اكرامي وهو صديقي جدا لكنه قاطعني بعدها 4 سنوات وعندما كان يراني في المنتخب الوطني كان يرفض الحديث معي".

وأوضح أحمد عبد الحليم أن علاقتنا جيدة للغاية حاليا لكنه وقتها بالطبع كان حزيناً لأنه كان الحارس الأساسي وبعدها تراجع دوره لصالح ثابت البطل الذي بدأ يشارك أساسيًا عقب مباراة القمة مباشرة.

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من جهته، أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أنه كان دائم التواجد بملعب حلمي زامورا لتشجيع الزمالك سواء في التدريبات أو المباريات بشكل يومي.

أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور: "حضرت مباراة قمة كان بطلها أحمد عبد الحليم عندما سجل هاتريك في مرمى الأهلي وكان وقتها الحارس الأساسي إكرامي.

أوضح فتوح أحمد أن أحمد عبد الحليم من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ولا يمكن اغفال تاريخه بصفته أحد أساطير اللعب في منتخب مصر الذي ساهم بشكل كبير في انتصارات الأبيض خلال الفترة التي لعب فيها.