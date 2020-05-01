شكرا لقرائتكم فتوح أحمد: حاجة مستفزة لما الأندية تدفع ملايين في لاعيبه بتعمل "ميس باص" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أن الدوري المصري به أشياء مستفزة كرويا لا يمكن تجاهلها. أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور: "يستفزني ملايين تدفع في لاعبين على أساس أنهم نجوم كبار وتجدهم يقعون في الميس باص ولا يستطيعون تمرير الكرة بالشكل الصحيح". وأوضح فتوح أحمد أن مثل هذه الأشياء لا يمكن قبولها في لاعبي القطبين تحديداً لأنهم الصورة الحقيقية للكرة المصرية.

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