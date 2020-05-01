شكرا لقرائتكم فتوح أحمد: حضرت القمة من ملعب زامورا وعبد الحليم سجل هاتريك في إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أنه كان دائم التواجد بملعب حلمي زامورا لتشجيع الزمالك سواء في التدريبات أو المباريات بشكل يومي.

أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور: "حضرت مباراة قمة كان بطلها أحمد عبد الحليم عندما سجل هاتريك في مرمى الأهلي وكان وقتها الحارس الأساسي إكرامي.

أوضح فتوح أحمد أن أحمد عبد الحليم من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ولا يمكن اغفال تاريخه بصفته أحد أساطير اللعب في منتخب مصر الذي ساهم بشكل كبير في انتصارات الأبيض خلال الفترة التي لعب فيها.