شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لا نتدخل فى الفنيات وكل واحد فى الزمالك له دوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه لا علاقة بالفنيات موضحا أنه ليس من صلاحياته توجيه اللاعبين.
أضاف امير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق أن كل شخص داخل القلعة البيضاء له دوره وصلاحياته، ولا يتدخل أحد فى تشكيل الفريق فى المباريات.
تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك : لم نتدخل فى رأي الجهاز الفنى، حتي رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور لم يتدخل فى أى رأي للجهاز الفنى أو يقول للمدرب هذا اللاعب يشارك أم لا يشارك ".
واوصل:" كل لاعب يرحل من نادي الزمالك نطلب من المدير الفنى أن يقوم بكتابة ورقة بذلك، أو فى حالة التعاقد مع لاعب أيضًا نفعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: لا نتدخل فى الفنيات وكل واحد فى الزمالك له دوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.