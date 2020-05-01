شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لا نتدخل فى الفنيات وكل واحد فى الزمالك له دوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه لا علاقة بالفنيات موضحا أنه ليس من صلاحياته توجيه اللاعبين.

أضاف امير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق أن كل شخص داخل القلعة البيضاء له دوره وصلاحياته، ولا يتدخل أحد فى تشكيل الفريق فى المباريات.

تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك : لم نتدخل فى رأي الجهاز الفنى، حتي رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور لم يتدخل فى أى رأي للجهاز الفنى أو يقول للمدرب هذا اللاعب يشارك أم لا يشارك ".

واوصل:" كل لاعب يرحل من نادي الزمالك نطلب من المدير الفنى أن يقوم بكتابة ورقة بذلك، أو فى حالة التعاقد مع لاعب أيضًا نفعل ذلك".

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