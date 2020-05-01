شكرا لقرائتكم فتوح أحمد: حسن شحاتة أفضل من الخطيب وعلى خليل أفضل مهاجم في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أن على خليل نجم نادي الزمالك هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية بالرغم من أن الخطيب كان يتفوق مهارياً لكن الأول لا يمكن مقارنته بأحد.

أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن حسن شحاتة أيضاً أفضل من الخطيب لأنه كان لاعباً متكامل ودي قناعتي الشخصية التي لا أرى غيرها.

أوضح فتوح أحمد أن حسن شحاتة استطاع أن يجبر العالم العربي أن يعترف بأنه معلم الكرة المصرية خاصة وأنه قدم كل شيء في الكرة من مهارات والتزام خططي جعله الأفضل في المستطيل الأخضر.