شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كهربا صرف 75 ألف جنيه من جيبى بعد هروبه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن محمود عبد المنعم كهربا صرف 75 ألف جنيه من جيبه الخاص بعد هروبه من النادى الأبيض.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" "هناك لاعبين في الفريق أدفع لهم مكافآت من جيبي، وكهربا من ضمنهم".

وأردف: "أتحدث عن كهربا لأنه رحل عن الزمالك، وأعطيته شيكًا من حسابي الخاص، ووعدته أنه إذا سجل أهداف في الكونفدرالية سأمنحه 75 ألف جنيه من جيبي، بعيدا عن لائحة الفريق".

وأوضح: "فعلت هذا مرة واثنين وثلاثة، وفي مرة صرف الشيك بعد هروبه من الزمالك، وحصل على مكافآت بقيمة 75 ألف جنيه، وفعلت ذلك لرغبتي في فوز الفريق وتحقيق البطولة".

وبسؤاله عن تملكه شركة التسويق اللاعبين والمدربين؟، أجاب: "هذا الكلام قيل منذ 4 سنوات عني أنا وإسماعيل يوسف، ووغير صحيح، ولم أساهم في أي شركة".

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واختتم: "هناك مدربين كنت أدفع رواتبهم بنفسي وبعض أقساط اللاعبين، وجميع رحلات السفر كنت أتحمل تكلفتها بنفسي، ولكني لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر".