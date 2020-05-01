شكرا لقرائتكم عمرو زكى : اختراق الزمالك إعلاميا اثر على مسيرة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو زكى، نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، أن اختراق الزمالك إعلاميا اثر على مسيرة الفريق بالسلب في تراجع النتائج في فترة من الفترات.
وأضاف زكي ، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، مع الاعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، أن عدم الاستقرار في الزمالك كونه مخترق إعلاميا تسبب في الهجوم الكثير عليه عقب كل خسارة او اخفاق في هجوم كبير ولم تكن هذه المنظومة موجودة والحديث للإعلام الان يكون بعقاب مادى حسب لوائح و نظام بأن هناك متحدث اعلامى مسئول عن التصريحات للاعلام .
وأكد أن سر نجاح الاهلى يعتبر الاستقرار الادراى الذى يساهم في الاستقرار الفني وزيادة عدد البطولات.
وتحدث، نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، عن هزيمة منتخب مصر أمام غانا 6-1 قائلا بانها الاسوء في تاريخه وصدمة كبيرة حيث أنها أكبر نتيجة خسرت فيها واكتر مباراة زعلت عليها .
وواصل فوجئت بأنى احتطياطي في اللقاء وكان معايا احمد المحمدى في غرفة الفندق وكان بالنسبة لى صدمة أنى أكون بديل وكان كل البدلاء انا وشيكابالا وحسنى عبدربه، وتم تغير طريقة اللعب حيث تدربنا على أنى أكون محطة لعب في المباراة .
وقال عمرو أن مصر كلها بتخرج وتسهر وأنا كلاعب كنت بأخرج وأسهر عادى لكن عندى التزامات وتمارين وكمان أيام إجازة مضيفا كنت بأحب لاعبى الاهلى زملائى في المنتخب اكتر من الاهلاوية نفسهم
واختار زكى حازم امام و حسام حسن وعصام الحضري ووائل جمعة الصخرة كأفضل اللاعبين الذين تعامل معهم
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