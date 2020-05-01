شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يرد على محمد إبراهيم: جروس وافق على رحيلك والإدارة لا تتدخل فى التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أمير مرتضى منصور المشرف العاك على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تصريحات محمد إبراهيم لاعب الأبيض السابق والتي أكد فيها أن الإدراة تتدخل في التشكيل كثيرا وتطلب من المدربين عدم مشاركته.

قال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:"هذا أمر لا يحدث إطلاقا، محمد إبراهيم رحل لأنه طلب ذلك في يناير، وحصلت على موافقة كتابية من كريستيان جروس مدرب الفريق السابق بموافقته على رحيل اللاعب".

أضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك :"لو كانت الإدارة تتدخل لعدم مشاركة محمد إبراهيم، إذا لماذا شارك في الكثير من المباريات؟ اللاعب رحل لأنه أراد الرحيل فقط".

اختتم:"عندما يجمعني المنزل مع مرتضى منصور لا يسألني ليعرف تشكيل الفريق، ولا يطلب مني أيصال أي تعليمات للجهاز الفني، وهو لا يعرف من سيلعب إطلاقا قبل المباريات".

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