شكرا لقرائتكم فتوح أحمد: حمادة إمام سبب زيادة شعبية الزمالك في مصر والوطن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أن حمادة إمام نجم الزمالك الأسطوري سبب زيادة شعبية القلعة البيضاء في مصر والوطن العربي.

أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن هتافات وأغاني لعب وفن وهندسة وغيرها تمت بسبب حمادة إمام الذي كان الشرارة الأكبر في القلعة البيضاء بين الجماهير.

أوضح فتوح أحمد أن حمادة امام أفضل من نجله حازم لأن الثعلب الصغير كان بإمكانه الاستفادة من موهبته أكبر لكن الأب كان له تأثير تاريخي لا يمكن لأحد أن ينساه مع الجماهير التي هتفت باسمه هتافات تاريخية.