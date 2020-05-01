شكرا لقرائتكم عمرو زكى : ثقة حسن شحاتة سبب تألقى ومبارك لقبني بالبلدوزر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكى، نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، إن ثقة حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق السبب في تألقي، وظهورى بشكل جيد مع منتخب مصر.

وأضاف ، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، مع الاعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، مبارك لقبني بالبلدوز فور عودتى من بطولة افريقيا 2008، وأعتز بهذا اللقب كثيرا.

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وتابع تعبت كثيرا بسبب حادث الساحل الشمالي وبدأت اتعافى من شهر ونصف، مضيفا اتجاهي للعمل في الاعلام وهدفي خدمة نادى الزمالك في أي موقع وسأعمل بقناة الزمالك وجماهير الزمالك لها فضل عليا مضيفا أن الزمالك حقق طفرة في اخر 5 سنوات وأشكر إدارة الفريق .

وأكد عمرو زكى قائلا أبلغت لوموكوتيف الروسي برغبة في الرحيل و الأهلى فاوضنى قبل الزمالك في صفقات تبادلية مع لوموكوتيف الروسي بلاعبين هما محمد أبو تريكة ومحمد عبد الله الا ان الأحمر رفض في البداية ثم عرض الحصول على خدماتى اعارة سنتين