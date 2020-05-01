شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: لا أمانع الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ولدى القدرة على قيادة الزمالك كرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على سؤال إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

أكد أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق على عدم ممانعته الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إقامتها هذا العام.

تابع أمير مرتضى :" من الممكن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ليس لأكون مدافعا عن الزمالك، وإنما ليحصل كل نادي على حقه وسيحصل الأهلي على حقه وكذلك الزمالك، وكل الأندية كذلك، ومن أجل أن يحصل الحكام كذلك على ما يستحقونه ويعمل الجميع بصورة طيبة".

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أضاف :"يمكنني المساعدة وتقديم إضافة لاتحاد الكرة في حالة نسيان البعض مسألة الانتماء للأهلي أو الزمالك، أو أنني ابن مرتضى منصور فسأكون محسوب دائما على نادي الزمالك".

وتحدث أمير عن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك قائلا :"لدي مشاريع كثيرة لنادي الزمالك، وهذا أمر ممكن وأقدر عليه، لكن ليست لدي الرغبة في الوقت الحالي، ولا يمكن الترشح أمام مرتضى منصور".