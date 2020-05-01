شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: جروس رفض التعاقد مع "زيزو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الاسبق، للفريق، رفض التعاقد مع آحمد سيد زيزو، جناح الفريق.

أضاف أمير مرتضى، في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" جروس، كان يرفض التعاقد مع احمد سيد زيزو، جناح الفريق الابيض، في يناير قبل الماضي، ولكني اكدت له انه لا يحق له تحديد من ينضم للفريق، دوره فقط اشراك اللاعب في المباريات من عدمه".

تابع :"احمد سيد زيزو، لاعب متميز، لذلك اصرينا على التعاقد معه"، مشيرا:"المدرب السويسري، كان يرغب في الاستغناء عن خدمات حارسي الفريق عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، ولكن قررنا استرارهما مع النادي حتى نهاية الموسم الماضي، لكي لا يحدث ازمة في مركز حراسة المرمى،".

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