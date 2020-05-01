شكرا لقرائتكم فتوح أحمد: بدأت تشجيع الزمالك بعد الفوز على وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أنه شجع نادي الزمالك عندما كان طفلا ومر بجوار قهوة في مصر القديمة ووجد الجماهير تهتف للأبيض عقب الفوز على وست هام يونايتد الإنجليزي.

أضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك فاز في هذا التوقيت على عدد من الأندية الأوروبية ما جعل الجماهير تمنحه لقب قاهر الغرب في إشارة لتكرار الانتصارات على الأندية الأوروبية.

تابع فتوح أحمد أنه له 10 أشقاء بينهم من يشجع الأهلي وآخرين الزمالك الا أنهم لم يكن لأحد تأثير عليه في اختيار تشجيع القلعة البيضاء