شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: شطب والدي سبب عدم إكمال مسيرتي في الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مشواره مع كرة القدم.

أضاف أمير مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" كنت لاعبا في الزمالك في سن الـ7 سنوات وانهيت مسيرتي الكروية في عمر الـ21 عاما"، مضيفا :" جيلى في الزمالك كان شيكابالا وأحمد غانم سلطان وأحمد عبد الرؤوف".

واوضح :"كنت ألعب في نفس مركز شيكابالا فانا العب بالقدم اليسرى"، مشيرا :" سبب عدم إكمال مسيرتى في نادى الزمالك كلاعب كرة كان كل ما يجى مجلس إدارة يشطب عضوية والدى مرتضى منصور واتمنع من دخول النادى".

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