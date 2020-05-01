شكرا لقرائتكم عمرو زكى: تشيلسي وريال مدريد طلبا التعاقد معى عندما كنت في ويجان الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكى، نجم منتخب مصر ولاعب الزمالك السابق، إن فريقا تشيلسي وريال مدريد الاسباني طلبا التعاقد معى عندما كنت في ويجان الإنجليزي.

وأضاف ، في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، مع الاعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport ، أن ممدوح عباس رفض الاحتراف وقالى انت احسن عندى من ميسي وعايز فيك 250 مليون جنية ، فقضيت 6 شهور مع الزماكل في 2010 ثم غادرت بعدها الى هال سيتي الإنجليزي

وروى تجربة انتقاله الى الزمالك حيث أكد أن ارتدى تيشرت الزمالك بين الشوطين في مباراة بكاي مصر ولم يكن حينها قد وقع للزمالك إلا أن مرتضى منصور أعلن انضمامه قبل التوقيع .

وأكد أن الزمالك دفع قيمة العقد مقابل انتقاله 11.5 مليون جنية على 3 سنوات، مؤكدا انه مشوار مع الأبيض بدأ من موسم 2006-2007 ، وانه انسجم بسرعة مع الأبيض الذى لعب له 5 سنوات تخلله اعارته الى ويجان 2009، ثم عودة للزمالك 2010 ، ثم هال سيتي الانجليزي.

واختار زكى حسن شحاتى كأفضل مدرب تدرب معه وعماد متعب كأحسن مهاجم أو لاعب لعب بجواره طوال مشواره.

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واستكمل عرو قائلا : إن ثقة حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق السبب في تألقي، وظهورى بشكل جيد مع منتخب مصر، ومبارك لقبني بالبلدوز فور عودتى من بطولة افريقيا 2008، وأعتز بهذا اللقب كثيرا.

وتابع تعبت كثيرا بسبب حادث الساحل الشمالي وبدأت اتعافى من شهر ونصف، مضيفا اتجاهي للعمل في الاعلام وهدفي خدمة نادى الزمالك في أي موقع وسأعمل بقناة الزمالك وجماهير الزمالك لها فضل عليا مضيفا أن الزمالك حقق طفرة في اخر 5 سنوات وأشكر إدارة الفريق .

وأكد عمرو زكى قائلا أبلغت لوموكوتيف الروسي برغبة في الرحيل و الأهلى فاوضنى قبل الزمالك في صفقات تبادلية مع لوموكوتيف الروسي بلاعبين هما محمد أبو تريكة ومحمد عبد الله الا ان الأحمر رفض في البداية ثم عرض الحصول على خدماتى اعارة سنتين

وأرجع عمرو زكى الفضل إلى الراحل حسن مجاهد رئيس نادى المنصورة الذى وافق على انتقاله انبي أولى محطاته الاحترافية