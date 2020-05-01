شكرا لقرائتكم خبر عن أونانا يطلب الرحيل عن أياكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

وأشارت تقارير إلى رغبة تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني. وقال وكيله ألبرت بوتينيس: «هناك حركة كبيرة حول اندريه. لم يقدم برشلونة عرضاً رسمياً لأياكس؛ لكنه عبر لي جديا عن رغبته».

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