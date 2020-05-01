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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مورينيو: استكمال«البريميرليج» للنهاية سيكون جيداً لكرة القدم
تاريخ النشر: 01/05/2020
يعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا واستكماله للنهاية سيكون جيداً للعبة.
ومن المقرر أن تجتمع أندية الدوري الممتاز اليوم الجمعة لمناقشة سبل إنهاء الموسم.
وعاد الفريق الأول لتوتنهام للتدريب في مرافق النادي في حصص تدريبية فردية هذا الأسبوع من أجل الاستعداد لاستئناف محتمل للموسم.
وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «لو أقيمت الجولات التسع المتبقية من الدوري هذا الموسم سيكون ذلك جيداً للجميع. سيكون جيداً لكرة القدم وللدوري الممتاز، لو أقيمت هذه المباريات بدون جماهير فأنا أعتقد أن كرة القدم لا يمكن أن تكون خلف أبواب مغلقة أبداً. وجود كاميرات البث التلفزيوني يعني أن ملايين وملايين يشاهدون المباريات. لذلك لو سرنا يوماً ما داخل ملعب بدون جماهير لن يكون خالياً على الإطلاق».
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