ختام ناجح للورشة القانونية لاتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت اليوم الخميس ورشة العمل القانونية التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لمناقشة التعديلات المقترحة على لوائح الاتحاد ،وهي: النظام الأساسي ولوائح الانضباط وأوضاع وانتقالات اللاعبين والاستئناف وهيئة التحكيم .

وأقيمت الورشة على مدار يومين بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد والإدارات واللجان المعنية إلى جانب ممثلي الأندية،حيث شهدت نقاشاً مطولاً حول التعديلات المقترحة على بعض النصوص القانونية بما يتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الورشة حققت أهدافها وذلك من خلال النقاش الهادف والإيجابي بين المشاركين حول المقترحات المقدمة والتي سيتم دراستها بشكل أكبر واستكمال جميع الاجراءات المتبعة بالاتحاد على أن يتم عرض الصيغة النهائية للبنود والمواد التي طرأ عليها تعديل خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم .

وأكد ابن هزام حرص اتحاد الكرة على التواصل مع الأندية بشكل دائم ومستمر بهدف تطوير لعبة كرة القدم بالدولة .