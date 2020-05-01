سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي الملغى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفتا «ليكيب» الفرنسية و«ديل ميل» البريطانية أن رابطة الدوري الفرنسي التي اجتمعت، أمس الخميس، قررا إلغاء الدوري لموسم 2019-2020 واعتبار باريس سان جيرمان المتصدر الحالي بطلاً.

وقال دونميجيتي جويل مساعد رئيس تحرير صحيفة ليكيب الفرنسية، إن رابطة الأندية الفرنسية قررت اعتماد باريس سان جيرمان بطلاً، موضحاً: إن قرار الرابطة جاء بالرجوع لنسب النقاط التي حصل عليها كل فريق من المباريات التي لعبت بالفعل، وبالتالي قرروا على أساسها اعتماد الجدول الحالي للمسابقة وقت توقفها.

من جهته، صرح نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنسي، لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، أنه سيعتمد الجدول الحالي للدوري الفرنسي لتحديد البطل، دون الإفصاح عن موقف الهابطين.

كما أكدت صحيفة «ديلي ميل» اعتماد جدول ترتيب الموسم الحالي، واعتبار باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.