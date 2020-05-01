شكرا لقرائتكم خبر عن فلايني يقرض نادي طفولته 3 ملايين يورو لانتشاله من أزمته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيقرض لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته وطفولته ستاندار لياج الذي يعاني راهناً صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم الخميس.

ويسير فلايني (32 عاماً)، لاعب شاندونج لونينج الصيني حالياً ومانشستر يونايتد سابقاً، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي استثمر ايضاً في الشركة المالكة للنادي "ايموبيليار ستاندار دو لياج".

وبحسب يومية "لا درنيير أور"، امتلك فيتسل 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار بسبب الديون. وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات إلى درجات الهواة.

واستأنف ستاندار امام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة "بلجا".

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