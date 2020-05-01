الرابطة: استئناف النشاط لا يعني استكمال الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح عبد الله ناصرالجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية أن صدور قرار عودة النشاط الكروي في الإمارات في أغسطس/آب المقبل، كان بعد مراقبة الوضع منذ النصف الأول من شهر مارس/آذار الماضي مع التشديد على أن صحة الجميع هي الأساس، في حين أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة أن تحديد استئناف النشاط لا يعني حكماً استكمال الدوري للموسم الحالي 2019-2020.

وقال الجنيبي: إن القرار الحالي باستئناف النشاط يظل مبدئياً وخاضعاً للتقييم خلال الفترة القادمة على حسب الوضع ومستجدات الأمور، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأندية كانت في إجازة امتدت لأكثر من شهر ونصف الشهر، مبيناً أن تحديد الموعد في أغسطس يتيح الفرصة لإجراء ترتيبات إجازات المدربين والمحترفين الأجانب الذين ينوون السفر إلى بلدانهم.

وأكد الجنيبي أن الارتباط مع روزنامة الاتحاد الآسيوي على صعيد مشاركات الأندية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم الخاصة بالاتحاد الدولي (فيفا)، يجعلهم يراقبون الأمر خلال الشهر المقبل لمعرفة المواعيد الجديدة حتى يقرروا بشكل قاطع متى ستكون انطلاقة الدوري.

وعن الإصرار على عودة النشاط، قال: إنهم ظلوا يعقدون اجتماعات متواصلة مع عدد من روابط كرة القدم في العالم، وتم الاتفاق على ثلاث نقاط لضرورة عودة النشاط بشرط ألا يضر بالصحة العامة، وهي أولاً لضمان العدالة، وثانياً لتفادي زيادة الخسائر المادية في حال الإلغاء، وثالثاً لعودة الأمل إلى نفوس متابعي كرة القدم.

وفيما يخص عقود اللاعبين، أوضح الجنيبي: إن (فيفا) وضع توصيات خاصة بهذا الموضوع، فمن ناحية انتهاء العقد، سيكون الخيار الأول هو الاتفاق ما بين النادي واللاعب على أن تكون هناك مرونة من الاتحاد الدولي.

من جهته، قال وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة: عندما قررنا استئناف نشاط كرة القدم لم نتطرق حتى الآن إلى استئناف الدوري لموسم 2019-2020 من عدمه؛ لأن استئناف الدوري يرتبط بالأجندة الدولية للاتحادين الدولي والآسيوي، وفي كل الأحوال عندنا العديد من السيناريوهات، ونحن على استعداد لأي طارئ، لكن كلها مرتبطة بقرارات جهات أخرى، مثلاً نريد أن نعرف متى سيقام دوري أبطال آسيا الذي حدده الاتحاد الآسيوي في شهر أغسطس/آب؛ لكن هل هو في بداية الشهر أم في منتصفه؟، وكذلك «يوم الفيفا»( المباريات الودية للمنتخبات) تحدد في سبتمبر/أيلول، ونحن في اتحاد الإمارات طالبنا بترحيله إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وكشف أن القرار النهائي بشأن استكمال الموسم من عدمه سيتم اتخاذه في آواخر شهر مايو/أيار الحالي أو الأسبوع الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأكد الحوسني أنه في حال استكمال الدوري في سبتمبر/أيلول فهذا يعني أن الموسم الجديد 2020-2021 سيبدأ في أكتوبر.