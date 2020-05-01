شكرا لقرائتكم خبر عن «المُذهل»..خالد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما يزال المصارع النمساوي فيلهلم أوت يلفت الأنظارمنذ اعتناقه الإسلام في 16 إبريل/ نيسان الماضي وإطلاق اسم خالد على نفسه؛ حيث دعا رياضي الفنون القتالية المختلطة كل من يلتقيه أن يلقي عليه تحية الإسلام «السلام عليكم».

وكتب أوت عبر حسابه الشخصي في انستجرام: «عندما تروني قولوا السلام عليكم يا خالد».

واحترف أوت لعبة الفنون القتالية المختلطة منذ عام 2008، وهو مميز جداً في هذه الرياضة ويلقب من قبل المعجبين باسم «المُذهل»، وهو فاجأ الجميع في 16 إبريل عندما أعلن أنه اعتنق الإسلام، ونشر وقتها فيديو يعلن فيه إسلامه، من داخل الحجر الصحي المنزلي، الذي يخضع له بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وكتب أوت معلقاً على الفيديو عبر حسابه الشخصي: «أعطتني أزمة كورونا الراحة اللازمة لأجد إيماني مرة أخرى، لقد شغلني الإسلام لسنوات عديدة، ولكن كانت هناك أوقات أيضاً لم أتمكن فيها من فعل أي شيء بها، وسمحت لنفسي بالتأثر».

وأضاف: «ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، أعطتني العقيدة الإسلامية القوة اللازمة، إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية حتى أتمكن من التعرف إلى الإله الحقيقي الوحيد والنطق بالشهادة حتى أتمكن من القول بفخر، نعم أنا مسلم».