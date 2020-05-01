جدة فابريجاس بطلة خارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن لاعب الوسط الاسباني المخضرم سيسك فابريجاس أن جدته البالغة من العمر 95 سنة هزمت فيروس كورونا المستجد.

وكان لاعب موناكو الفرنسي قد كشف مطلع الشهر الحالي أن جدته أصيبت بالفيروس مع 70 بالمئة من المتواجدين معها في دار تمريض في بلدة «أرينيس دي مار» في برشلونة، لكن لاعب أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني السابق كتب على تويتر «تخطت فيروس كورونا بعمر الخامسة والتسعين. جاء الفحص سلبياً».

تابع اللاعب البالغ 32 عاماً «جدتي الكبيرة بطلة خارقة، لكن هذا الأمر لم يكن ممكناً لولا مساعدة الممرضين والاطباء الذين يقدمون حياتهم في كل لحظة، كي نتمكن جميعاً من العيش أفضل في هذه اللحظات الصعبة».

وبقي فابريجاس، بطل العالم وأوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا، مع عائلته في إمارة موناكو خلال فترة الاغلاق الصحي.

وقرر فابريجاس التنازل عن 30 بالمئة من راتبه حتى إشعار آخر بسبب أزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، الى تأجيله ايضاً تقاضيه لمدة 4 أشهر ومساعدة موظفي النادي على تقاضي راوتبهم.