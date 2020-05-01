الدعيع: الطائي رفض انتقالي إلى مان يونايتد.. وهذا أصعب مهاجم واجهته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

كشف محمد الدعيع (47 عاماً) الحارس السابق لمنتخب السعودية وناديي الهلال والطائي والذي اعتزل عام 2010 عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول مسيرته والعروض الأوروبية التي تلقاها، ولاسيما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو أصعب مهاجم واجهه طوال مشواره الذي بدأ مع الفريق الأول للطائي عام 1989.

وقال محمد الدعيع حارس منتخب السعودية من 1993 حتى 2006، إنه تلقى عرضاً من نادي مانشستر يونايتد، قبل مونديال 1998، لكن نادي الطائي رفض العرض.

وتابع الدعيع في حديث لإذاعة يو إف إم: «فاوضني بيتر شمايكل (حارس مرمى اليونايتد الشهير) من أجل الانتقال إلى صفوف مانشستر، وكانت هناك مفاوضات قبل كأس العالم 1998».

وكشف أنه تلقى عرضين أيضاً من نادي أياكس أمستردام الهولندي وغلطة سراي التركي.

وعن نفسه وهو الذي يعد عميد حراس آسيا ومثل المنتخب السعودي في 4 بطولات متتالية لكأس العالم لكرة قال: «لست أسطورة، فالأسطورة لا يتكرر نهائياً، ولا أرى أني كذلك، ربما أكون نجماً سابقاً».

وعن مواجهته لنجوم الكرة العالمية، قال: «لعبت أمام الظاهرة رونالدو وزيدان وتييري هنري وغيرهم، لكن كريستيانو رونالدو أصعب لاعب واجهته بمسيرتي».

وتابع: «كريستيانو يمتلك جميع المواصفات من سرعة غير عادية ومهارة وتهديف مميز بالرأس والقدمين وتنفيذ مميز للضربات الحرة المباشرة وغيرها».

وعن أفضل من لعبوا أمامه من المدافعين بالمنتخب، قال «محمد الخليوي وأحمد جميل، كان هناك تفاهم كبير بيننا وحققنا إنجازات معاً، وما سهل انسجامهما معا وجودهما بالاتحاد».

وعن الأفضل في تاريخ الكرة السعودية، أكد: «ماجد عبد الله ويوسف الثنيان، لن يأتي مثلهما مرة أخرى».