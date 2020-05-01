أندي كول ينشئ صندوقاً لمساعدة مرضى الكلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنشأ أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا سابقاً صندوق أبحاث للمساعدة في تحسين عمليات زرع الكلى ورفاهية المرضى، وذلك بعد معاناته في معركته الخاصة الفشل الكلوي.

وعانى كول، المتوج مع يونايتد بالعديد من الألقاب خلال حقبة المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، فشلاً كلوياً عام 2015 بعد إصابته بفيروس أثناء جولة ترويجية في فيتنام كسفير لنادي «الشياطين الحمر».

وأجرى عملية زرع قبل ثلاثة أعوام بعد أن تبرع ابن أخيه بالكلية، ويريد ابن الـ 48 عاماً، المعزول حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، مساعدة الآخرين من خلال صندوق «أندي كول» الذي تديره مؤسسة بحوث الكلى في المملكة المتحدة.

ويهدف كول إلى التركيز على البحث في تحسين عمليات زرع الكلى ورفاهية المريض بحسب ما أوضح الدولي السابق الذي يشغل حالياً منصب مساعد المدرب في فريق ساوث إند ضمن مستوى الدرجة الثالثة.

وقال كول : لقد كنت قوياً ذهنياً بما فيه الكفاية للعب كرة القدم، لكن هذه أصعب معركة واجهتها على الإطلاق لا أريد أن يعاني أحد ما عانيته. المعركة الذهنية أكبر من المشكلة الجسدية. العقل هو أقوى شيء في العالم.

وأضاف: هدفي الآن هو إيجاد طرق أفضل للمساعدة في جعل الحياة أفضل للأشخاص الذين يعانون أمراض الكلى أو الزرع إذا كنت أستطيع مساعدة أي شخص آخر، فهذا ما سأفعله.

ويهدف صندوق «أندي كول» إلى جمع ما لا يقل عن 500 ألف جنيه استرليني على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.