المدام يطلق مسابقة تلاوة وتجويد القرآن الكريم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي المدام عن إطلاق مسابقة عن بُعد وهي «تلاوة وتجويد القرآن الكريم للأطفال» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مبادرة «شكراً لعطائك»، وتستمر المسابقة حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتستهدف الأطفال من الذكور والإناث من عمر 6-12 سنة من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث إن المسابقة قائمة على إرسال مقطع فيديو لتلاوة وتجويد القرآن الكريم على أن يزيد الفيديو على دقيقة واحدة ويمكن لكل مشترك تقديم أكثر من عمل خلال الشهر الفضيل، حيث تقوم اللجنة المنظمة بنشر الأعمال المشاركة على حساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تقييم الأعمال المشاركة من خلال التلاوة والتجويد وجودة التصوير كما خصصت اللجنة جوائز للفائزين، الأول 1500 درهم والثاني 1000درهم والثالث 800 درهم والرابع 500 درهم والخامس 300 درهم وشهادات مشاركة لجميع المشاركين.

وأكد الدكتور حمدان بن كليثم الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة التسويق والاستثمار أن النادي يسعى من خلال البرامج الثقافية التي ينفذها عن بُعد إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من أوقات الفراغ في هذه الأجواء الروحانية التي يعيشها الجميع في شهر رمضان المبارك وتشجيع الأطفال على قراءة وتجويد القرآن الكريم، وأكد الكتبي أن الإقبال كبير جداً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث خصص النادي قنوات للتواصل مع المشتركين، ويمكن لكافة أفراد المجتمع المشاركة ممن تنطبق عليهم شروط الاشتراك، كما أن النادي خصص لجنة تقييم مختصة ستقوم على فرز وتصنيف كافة الأعمال واختيار من يستحق الفوز.