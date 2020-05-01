الجنيبي: نرحب بنقل تجربة «المحترفين» إلى الدوري المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أيمن بشير

أوضح عبدالله ناصرالجنيبي رئيس رابطة المحترفين، في تصريحات لبرنامج «ملعب ون تايم سبورت» المصرية، أن صدور قرار تحديد عودة الدوري في الإمارات في أغسطس المقبل، كان بعد مراقبة الوضع منذ النصف الأول من شهر مارس الماضي مع التشديد على أن صحة الجميع هي الأساس.

وقال إن القرار الحالي يظل مبدئياً وخاضعاً للتقييم خلال الفترة القادمة على حسب الوضع ومستجدات الأمور، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأندية كانت في إجازة امتدت لأكثر من شهر ونصف، مبيناً أن تحديد الموعد في أغسطس يتيح الفرصة لإجراء ترتيبات إجازات المدربين والمحترفين الأجانب الذين ينون السفر إلى بلدانهم.

وأكد الجنيبي أن باب التعاون سيظل مفتوحاً دائماً بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم، مرحباً بنقل تجربة عمل الرابطة إلى الدوري في مصر.

وأكد الجنيبي أن الارتباط مع روزنامة الاتحاد الآسيوي على صعيد مشاركات الأندية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم الخاصة بالاتحاد الدولي (فيفا)، يجعلهم يراقبون الأمر خلال الشهر المقبل لمعرفة المواعيد الجديدة حتى يقرروا بشكل قاطع متى ستكون انطلاقة الدوري.

وعن الإصرار على عودة النشاط قال إنهم ظلوا يعقدون اجتماعات متواصلة مع عدد من روابط كرة القدم في العالم وتم الاتفاق على ثلاث نقاط لضرورة عودة النشاط بشرط أن لا يضر بالصحة العامة، وهي أولاً لضمان العدالة، وثانياً لتفادي زيادة الخسائر المادية في حال الإلغاء، وثالثاً لعودة الأمل إلى نفوس متابعي كرة القدم.

وفيما يخص عقود اللاعبين أوضح الجنيبي أن (فيفا) وضع توصيات خاصة بهذا الموضوع، فمن ناحية انتهاء العقد، سيكون الخيار الأول هو الاتفاق ما بين النادي واللاعب على أن تكون هناك مرونة من الاتحاد الدولي.

وقال: قررنا مع اتحاد كرة القدم أن يتم تخفيض الرواتب إلى 40% بالنسبة للاعبين المواطنين، على أن يتم تحديد قيمة التخفيض بالنسبة للمحترفين الأجانب بالاتفاق مع أنديتهم بسبب ارتباطهم بلجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي، وذلك إلى حين انتهاء الأزمة أو استدعاء اللاعب من قبل ناديه لاستئناف النشاط.