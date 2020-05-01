لاعبو منتخب الجوجيتسو يجرون الفحص الطبي قبل المعسكر التدريبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى لاعبو منتخب الإمارات للجوجيتسو فحصاً طبياً قبل دخولهم في معسكر التدريب الذي بدأ أمس الأربعاء بفندق نادي ضباط القوات المسلحة، ومن المنتظر أن تبدأ التدريبات فور تسلم نتيجة الفحص.

وخضع أمس الجهاز الفني للمنتخب والمعالج الطبيعي للفحص الطبي، لتكتمل منظومة العمل وليكون منتخب الجوجيتسو المنتخب الأول في العالم الذي يبدأ التجمع ليعطي بارقة أمل لعودة الرياضة في العالم بعد توقفها عن النشاط في مختلف قارات العالم.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن معسكر المنتخب يخضع لأعلى معايير الوقاية، وأن الإمارات التي تتبنى أهم مشروع لنشر وتطوير اللعبة في العالم، والتي تستضيف مقر الاتحادين الآسيوي والدولي وتنظم أكبر وأهم بطولات العالم، حريصة على بث روح الإيجابية في المجتمع، وأن أبوظبي باعتبارها عاصمة الجوجيتسو في العالم تحرص على سلامة اللاعبين والمدربين وإشاعة روح التفاؤل، وأن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية والمختصة بالدولة للحفاظ على سلامة اللاعبين الذين سيخضعون لفحوص دورية من آن لآخر خلال معسكرهم التدريبي.

وقال الهاشمي: اللاعبون في معسكرهم وبعد التأكد من سلامتهم من خلال الفحص لن يخالطوا أي شخص من خارج المعسكر، وستطبق عليهم إجراءات دقيقة تضمن سلامتهم وسلامة مدربيهم ومعسكرهم سيكون مشابهاً للحجر الصحي ومن المنتظر أن يتم تنظيم بطولة تنشيطية لهم قريباً سيخوضها من شارك في المعسكر فقط، خصوصاً أنهم يتدربون عن بُعد بمنازلهم على مدار الأسابيع الستة الماضية.

من ناحيته أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية أن إجراءات الفحص الطبي تمت بمنتهى اليسر والمرونة، لكل اللاعبين وعددهم 43 لاعباً من بينهم 19 لاعباً لمنتخب الناشئين هم محمد سالم الكعبي، وعمار حمد الظاهري 46 كجم، ومحمد سعيد الكتبي، وسيف عدنان آل علي، وعمر علي السويدي في وزن 50 كجم، ومحمد أحمد العامري تحت 55 كجم، ومايد سعيد الشحي، وعبدالعزيز الكعبي وفراج العولقي 60 كجم، ومهير سلطان الصرومي، و خالد محمد الشحي، ومانع علي المرزوقي في وزن 66 كجم، ومهدي العولقي، وعبدالرحمن الشمري في وزن 73 كجم، وزايد عيسى المهري، وسلطان محمد الكعبي، وسعيد حمد الكبيسي في وزن 81 كجم، وهزاع محمد وحامد الهنائي في وزن 81 كجم.

وقال إن الفحص شمل منتخب الشباب والكبار الذي يضم 24 لاعباً هم خالد بن شملان، وعلي سيف الغيثي، وأحمد الزعابي، وحمد نواد، وعبيد سالم الكعبي، وزايد الكثيري و سالم سلطان الظاهري، وخليفة نصرتي، وسعيد المزروعي في وزن 56 كجم، وسيف ذيبان، وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، وسلطان الحوسني، ومحمد السويدي، وسلطان علي العويس، وسعيد محمد بن فهد في وزن 69 كجم، وسالم مبارك زايد، وسيف سالم القبيسي، وهزاع القبيسي في وزن 77 كجم، وعلي حسن البناي، وسعيد أحمد الحاج في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي، وفيصل الكتبي، وعبيد خالد الحوسني، وسلطان خميس العامري في وزن 94 كجم.. فيما يضم الجهاز الفني 8 أعضاء هم من رامون ليموس ومارسيلو نونز وإدواردو داسيلفا وصامويل اراوجو و بابلو ديزيرو وميشيل مايا وإبراهيم الحوسني ومحمد القبيسي.

وأوضح أن كل اللاعبين والجهاز الفني كانوا نموذجاً في الانضباط وأن فندق الإقامة يوفر لهم أماكن التدريب المجهزة، ووسائل الترفيه، وأفضل بيئة تدريبية وتنافسية تساعد الجميع على إخراج كل طاقاتهم.

وقال المنهالي: لدينا تحديات كثيرة الموسم الجديد في مقدمتها المشاركة بدورة الألعاب الشاطئية في الصين شهر نوفمبر من العام الجاري، وبطولة العالم للناشئين والشباب والرجال في نوفمبر أيضا بأبوظبي، والتي تليها مباشرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، إضافة إلى ارتباطات دولية أخرى على مستوى منتخبات الأشبال والناشئين والشباب، وأجندة النشاط المحلي التي تتضمن ما يقرب من 15 بطولة سنوياً.

وذكر المنهالي أنه من الوارد أن يتم استدعاء لاعبين آخرين للمعسكر في مرحلة لاحقة وفقاً للرؤية الفنية للمدربين في الوقت نفسه الذي يقدم فيه الجهاز الفني تقارير دورية لتقييم أداء اللاعبين أولاً بأول تعرض على الإدارة الفنية للاتحاد التي تقوم بدورها برفعها إلى رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة.