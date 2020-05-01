شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يقدم «ومضات رمضانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي، رسائل توعوية عبر منصاتها الإعلامية على شبكة التواصل الاجتماعي من خلال برنامجها الذي يحمل اسم «ومضات رمضانية» ويقدمه المحاضر والمستشار الأسري الدكتور سعيد بالليث الطنيجي.

يتضمن البرنامج بث عشر حلقات خلال شهر رمضان الكريم كجزء من الفعاليات التوعوية والتثقيفية للنادي، ويعتبر الدكتور سعيد بالليث الطنيجي مقدم البرنامج من الشخصيات الإماراتية المميزة أكاديمياً وإعلامياً، في تناول قضايا الأسرة وحلها وتقديم الاستشارة لأفراد المجتمع من خلال الحلقات التي يقدمها بأسلوبه المتميز.

وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة أن اللجنة الثقافية والمجتمعية تهدف من خلال برنامج «ومضات رمضانية» إلى رفع مستوى اللاعبين والأسر والمجتمع بصورة عامة.

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