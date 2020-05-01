«الشارقة الرياضي» يعمل على تأهيل القيادات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعمل مجلس الشارقة الرياضي على دعم وتشجيع جميع الكوادر البشرية في المجلس، وأنديته، والارتقاء بقدرات القيادات الرياضية الشابة. ويمضي المجلس لتحقيق ذلك وفق منهجية ورؤية مستقبلية لتأهيل الكوادر البشرية من خلال الخطط المرسومة، والبرامج، والمبادرات التي تساهم في صنع قيادات رياضية شابة، ومن تلك البرامج برنامج دبلوم القيادات الرياضية الشابة، ورائدات المستقبل الرياضي الذي اختتم مؤخراً، وهو الأول من نوعه لتأهيل كوادر نسوية قيادية شابة، ومستقبلية. ومؤخراً، دعم المجلس لاعب كرة اليد إبراهيم سعيد القرص، من نادي الشارقة الرياضي، للحصول على شهادة الدكتوراه.

وقال عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: فخورون في مجلس الشارقة الرياضي بدعم العناصر المميزة على المستوى الرياضي والأكاديمي. وحصول أحد لاعبينا على شهادة الدكتوراه مصدر فخر، واعتزاز لنا، والمجلس يخطط دائماً لتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين على كل المستويات، والعمل على التحصيل العلمي، بجانب التميز الرياضي، وتعتبر الأندية مسؤولة عن تطوير المواهب والمهارات لجميع اللاعبين، وتشجيعهم على تنمية أفكارهم، وحثهم على بذل أقصى الجهود، والتوازي بين الرياضة والتحصيل العلمي، والعمل باستراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وأن تقدم الأندية الرياضية بالإمارة الباسمة قادة للمجتمع يتقلدون مختلف المناصب ليس في الإمارة الباسمة، وإنما في الدولة أيضاً.