شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بعدم اللعب إذا استؤنف الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لن يلعب إذا تقرر استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأضاف مرتضى: «الزمالك وصل لأعلى مستوى قبل توقف مسابقة الدوري، وحصل على بطولتين واحدة منهما قارية، لكن حالياً الصحة أهم من أي شيء».. وتابع: «إزاي الدوري يرجع وفيه حوالي 100 واحد في الملعب، أنا نفسي الدوري يكمل، ولكن لازم يكون فيه ضوابط وقواعد علشان نقدر نحافظ على أولادنا من الإصابة بالعدوى».
واستطرد قائلًا: «الاتحاد الإفريقي أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة لحسم مصير الدوري، ونحن بحاجة لفترة إعداد للاعبين 6، وإذا عاد سيكون في شهر7، فمتى سينتهي ليبدأ الموسم التالي؟»
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