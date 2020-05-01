ترشيح ألونسو مدرباً مساعداً لجوارديولا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير عن ورود اسم نجم ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق، تشافي ألونسو، في قائمة أفضل المرشحين لمنصب مساعد مدرب سيتي جوارديولا خلفاً لأرتيتا الذي ذهب لتدريب أرسنال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولعب ألونسو في البايرن تحت قيادة جوارديولا 2014-2016 وهو يدرب حالياً فريق فالنسيا الإسباني الرديف، بعد حصوله على رخصة التدريب، وسبق لألونسو أن كشف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن سر رحيله عن ريال مدريد صوب العملاق البافاري، وقال: «شعرت بفضول كبير لكشف أسرار جوارديولا، فهو يملك حماساً طبيعياً لا يتوقف للعبة ولا يبدو أنه يتعب مهما كان الموسم طويلاً، بل جاهز وحذر على الدوام، وربما هذا ما جعلني أركض أمتاراً إضافية في الأوقات الحرجة».

وورد في قائمة سيتي أيضاً، اسم نجم الفريق دافيد سيلفا، وأيقونة برشلونة إنييستا، الذي لعب تحت قيادة جوارديولا في برشلونة، بيد أن كلا الإسبانيين لا يفكر حاليا في مهنة التدريب، وسبق لسيلفا أن عبر عن رغبته في العودة لجزر الكناري، مسقط رأسه، كما كشف إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني عن حنينه لمدينة برشلونة، وأمنيته في أن يحمل ملعب في أكاديمية لاماسيا اسمه مستقبلاً، وأضاف: «هذه أمنيتي لكنها لن تكون منصفة بحق جميع اللاعبين الذين تخرجوا في الأكاديمية، يسعدني أن يرتبط اسمي بالمفهوم الذي تمثله لاماسيا، وليس الاسم. تعلمت في الأكاديمية التكاتف والاحترام، والكثير من القيم التي أحب أن تكون عندي».