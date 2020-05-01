شكرا لقرائتكم خبر عن صعقة قاتلة بسبب طائرة ورقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى نادي أندبندنتي فوتبول كلوب المنافس بالدرجة الثانية بالبرازيل ظهيره الأيسر كايو فيليب سانتوس (21 عاماً)، الذي توفي بعد تعرضه لصعقة كهربائية نتيجة التفاف خيط طائرته الورقية التي كان يلعب بها بأسلاك محولة كهربائية بمدينة ساو باولو، واحترف اللاعب اللعب مع انتر دي ليميرا كما لعب في سنترو سبورتيفو باريبانو قبل الانضمام لأندبندنتي حيث سجل 6 أهداف في 22 مباراة، ووصفت الصحافة البرازيلية اللاعب بأنه «متواضع ولطيف وودود وموهوب في الركلات الحرة والجزاء».

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