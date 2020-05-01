مستقبل مجهول ينتظر سواريز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوهد نجم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز لأول مرة بالقرب من منزله في مدينة برشلونة منذ إعلان الحجر المنزلي في إسبانيا قبل 6 أسابيع، وتخلى سواريز وزوجته صوفيا وأولادهما دلفينا وبينامين ولاوتارو عن الكمامة بعد تخفيف القيود في البلاد، وبدت علامات القلق على وجه المهاجم الذي لم يلعب بقميص برشلونة منذ تعافيه من جراحة بالركبة في يناير/كانون الثاني الماضي، ولا شك في أن سواريز سمع بعزم إدارة النادي بيع لاعبي الفريق بالجملة باستثناء ميسي وتير شتيجن في الصيف ومع توقف اللعب ستكون آخر مباراة لعبها سواريز (الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 3-2 ) وداعاً بعيداً عن المثالية بالنسبة للاعب.

وسبق أن لمح الدولي الأوروجوياني السابق سيباستيان أبرو لجلب سواريز إذا تولى تدريب ناسيونال (فريق سواريز الأول) وقال أبرو :" هناك فرصة حقيقية لأكون مدرب ناسيونال وعندما تحدثت مع سواريز عن إمكانية لحاقه بي وعدني بالتحدث مع صوفيا والعائلة وقال "قلت لك دائماً أنك لو أصبحت مدرب ناسيونال سآتي معك".