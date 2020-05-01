اخبار الرياضه

مستقبل مجهول ينتظر سواريز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل مجهول ينتظر سواريز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شوهد نجم الأوروجوياني لويس سواريز لأول مرة بالقرب من منزله في مدينة برشلونة منذ إعلان الحجر المنزلي في إسبانيا قبل 6 أسابيع، وتخلى سواريز وزوجته صوفيا وأولادهما دلفينا وبينامين ولاوتارو عن الكمامة بعد تخفيف القيود في البلاد، وبدت علامات القلق على وجه المهاجم الذي لم يلعب بقميص برشلونة منذ تعافيه من جراحة بالركبة في يناير/كانون الثاني الماضي، ولا شك في أن سواريز سمع بعزم إدارة النادي بيع لاعبي الفريق بالجملة باستثناء وتير شتيجن في الصيف ومع توقف اللعب ستكون آخر مباراة لعبها سواريز (الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 3-2 ) وداعاً بعيداً عن المثالية بالنسبة للاعب.
وسبق أن لمح الدولي الأوروجوياني السابق سيباستيان أبرو لجلب سواريز إذا تولى تدريب ناسيونال (فريق سواريز الأول) وقال أبرو :" هناك فرصة حقيقية لأكون مدرب ناسيونال وعندما تحدثت مع سواريز عن إمكانية لحاقه بي وعدني بالتحدث مع صوفيا والعائلة وقال "قلت لك دائماً أنك لو أصبحت مدرب ناسيونال سآتي معك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل مجهول ينتظر سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا