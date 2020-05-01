شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: ممدوح عباس قال لى أنت أحسن من ميسى..وكل نجوم الكورة بيسهروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكى نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق أنه تعرض لتعب كبير بسبب حادث الساحل الشمالي، مؤكداً أنه بدأ التعافى من شهر ونصف فقط.

وقال عمرو زكى في تصريحات لبرنامج ملعب on time ، مع الاعلامى سيف زاهر ، على قناة on time sport:" أبلغت لوموكوتيف الروسي برغبتى في الرحيل والأهلى فاوضنى قبل الزمالك في صفقات تبادلية مع لوموكوتيف الروسي، الا ان الأحمر رفض في البداية ثم عرض الحصول على خدماتى على طريقة الإعارة لمدة موسمين.

وشدد عمرو زكى أن هزيمة منتخب مصر أمام غانا 6-1 هي الأسوء في تاريخه ويعتبرها صدمة كبيرة مضيفا: فوجئت بأنى احتياطي في اللقاء وكان معايا أحمد المحمدى في غرفة الفندق وكان بالنسبة لى صدمة أنى أكون بديلا وكان كل البدلاء أنا وشيكابالا وحسنى عبدربه.

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وقال عمرو زكى: "مصر كلها بتخرج وتسهر وأنا كلاعب كنت بأخرج وأسهر عادى لكن عندى التزامات وتمارين".

واختار زكى حازم امام و حسام حسن وعصام الحضري ووائل جمعة الصخرة كأفضل اللاعبين الذين تعامل معهم

وأكد أن ممدوح عباس رفض احترافه قائلا له: انت أحسن عندى من ميسي وعايز فيك 250 مليون جنيه ، فقضيت 6 شهور مع الزمالك في 2010 ثم غادرت بعدها إلى هال سيتي الإنجليزي