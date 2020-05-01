شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: كنت أصرف مكافات من جيبى الخاص لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أنه كان يصرف مكافات خاصة لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي ، من جيبه الخاص ، مشيراً إلي أن اللاعب صرف 75 ألف جنيه بعد هروبه من النادى الأبيض - علي حد وصفه- .

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق إن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الاسبق، للفريق، رفض التعاقد مع آحمد سيد زيزو، جناح الفريق.

وتابع: جروس كان يرفض التعاقد مع احمد سيد زيزو، جناح الفريق الابيض، في يناير قبل الماضي، ولكني اكدت له أنه لا يحق له تحديد من ينضم للفريق، دوره فقط إشراك اللاعب في المباريات من عدمه"، مضيفا:"احمد سيد زيزو، لاعب متميز، لذلك اصرينا على التعاقد معه"

وقال:"المدرب السويسري، كان يرغب في الاستغناء عن خدمات حارسي الفريق عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، ولكن قررنا استمرارهما مع النادي حتى نهاية الموسم الماضي، لكي لا يحدث ازمة في مركز حراسة المرمى،".

وشدد أمير مرتضى ، علي إنه لا علاقة بالفنيات موضحا أنه ليس من صلاحياته توجيه اللاعبين، مشيراً إلي أن كل شخص داخل القلعة البيضاء له دوره وصلاحياته، ولا يتدخل أحد فى تشكيل الفريق فى المباريات. وتابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك : لم نتدخل فى رأي الجهاز الفنى، حتي رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور لم يتدخل فى أى رأي للجهاز الفنى أو يقول للمدرب هذا اللاعب يشارك أم لا يشارك "، مواصلاً :" كل لاعب يرحل من نادي الزمالك نطلب من المدير الفنى أن يقوم بكتابة ورقة بذلك، أو فى حالة التعاقد مع لاعب أيضًا نفعل ذلك". Advertisements وأكد أمير مرتضى ، على عدم ممانعته الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إقامتها هذا العام، متابعاً :"من الممكن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ليس لأكون مدافعا عن الزمالك، وإنما ليحصل كل نادي على حقه وسيحصل الأهلي على حقه وكذلك الزمالك، وكل الأندية كذلك، ومن أجل أن يحصل الحكام كذلك على ما يستحقونه ويعمل الجميع بصورة طيبة". وتابع :"يمكنني المساعدة وتقديم إضافة لاتحاد الكرة في حالة نسيان البعض مسألة الانتماء للأهلي أو الزمالك، أو أنني ابن مرتضى منصور فسأكون محسوب دائما على نادي الزمالك". وتحدث أمير عن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك قائلا :"لدي مشاريع كثيرة لنادي الزمالك، وهذا أمر ممكن وأقدر عليه، لكن ليست لدي الرغبة في الوقت الحالي، ولا يمكن الترشح أمام مرتضى منصور".

ورد أمير مرتضى على تصريحات محمد إبراهيم لاعب الأبيض السابق والتي أكد فيها أن الإدراة تتدخل في التشكيل كثيرا وتطلب من المدربين عدم مشاركته، حيث قال :"هذا أمر لا يحدث إطلاقا، محمد إبراهيم رحل لأنه طلب ذلك في يناير، وحصلت على موافقة كتابية من كريستيان جروس مدرب الفريق السابق بموافقته على رحيل اللاعب".

وأضاف المشرف العام على الكرة بالزمالك :"لو كانت الإدارة تتدخل لعدم مشاركة محمد إبراهيم، إذا لماذا شارك في الكثير من المباريات؟ اللاعب رحل لأنه أراد الرحيل فقط".

واختتم:"عندما يجمعني المنزل مع مرتضى منصور لا يسألني ليعرف تشكيل الفريق، ولا يطلب مني أيصال أي تعليمات للجهاز الفني، وهو لا يعرف من سيلعب إطلاقا قبل المباريات".