شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة ناعيا شهداء الوطن:لولا هؤلاء الأبطال ما كان لنا أن نجلس هانئين ببيوتنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم بكمين تفاحة بمدينة بئر العبد من قبل عناصر الخسة والإرهاب والإجرام والغدر أعداء الوطن الذين لا يعرفون دينا ولا خلقا.
وأضاف أبو ريدة أنه وكل شعب مصر لديه عقيدة راسخة أن القوات المسلحة لا تهدأ حتى تأخذ بثأر أبنائنا الشهداء وتقضي على بؤر الإرهاب في كل شبر من أرض مصر.
وتابع رئيس اتحاد الكرة السابق إنه رغم أفعال دعاة الخراب والتدمير، إلا أن مصر ستمضي في مستقبلها المشرق الذي يحميه أبناؤها رجال القوات المسلحة، تحت القيادة القوية والأمينة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوريدة ناعيا شهداء الوطن:لولا هؤلاء الأبطال ما كان لنا أن نجلس هانئين ببيوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.