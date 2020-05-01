شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي : فيريرا قال لو في مؤتمر هقول عايز شيكابالا... وفي الغرف المغلقة "رفضه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إنه لا يوجد في قاموسه مبدأ الحب والكره لأى لاعب لافتاً إلى أن جميع اللاعبين سواسية عنده ويعاملونه بطريقة جيدة ولا يفرق بينهم.

وتحدث أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق عن شيكابالا قائلا :" بعض المدربين يتحدثون أمام شيكابالا بكلام وفى ظهره كلام اخر".

أضاف المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك :" كل مشاكل شيكابالا أنه يملك موهبة كبيرة ولم يساعده أحد على تطويرها" موضحاً أن معظم القرارات التي اتخذها "شيكا" وأثرت عليه كانت بسبب أشخاص حوله".

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وأشاد أمير مرتضى منصور بمرونة شيكابالا قائلا :" الأباتشى مستمع جيد للتعليمات ويعمل على خدمة مصلحة الفريق".

واختتم :" فيريرا المدير الفني السابق للفريق قال لى لو سألتنى عن شيكابالا في مؤتمر صحفى هقولك عايزه لكن في الغرف المغلقة : "أنا مش عايزه".