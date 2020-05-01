شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي : الأهلي فاوضني أكثر من مرة ووقعت للزمالك على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق أنه يسعى لخدمة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة من أي موقع، مشيداً بالأداء الذي يقدمه مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضي منصور في النهوض بالنادي على المستوى الإنشائي من ناحية ووضع فريق الكرة على طريق البطولات من ناحية أخرى.

وقال عمرو زكي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"جماهير الزمالك لها فضل كبير عليا.. أفضل العمل الإداري على الفني في الفترة المقبلة وأتمنى أن يكون عملي في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه يعتز بلقب البلدوزر.

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وأضاف عمرو زكي أن الأهلي فاوضه أكثر من مرة ولكن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح، كاشفاً أنه بمجرد إعلان الزمالك رغبته في ضمه وافقت على الفور وقعت على بياض، خاصة وأنني زملكاوي منذ الصغر رغم أن عائلتي كلها أهلاوية.

وأشاد عمرو زكي بحسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، مؤكداً أن ثقة المعلم في قدراته وراء تألقه مع الفراعنة خلال فترة لعبه، كاشفاً أنه لم يعترض مطلقاً عند جلوسه على دكة البدلاء.

وتابع عمرو زكي أن حسن شحاتة هو أفضل مدرب تعامل معه طوال مسيرته الكروية، كاشفاً أن عماد متعب هو أفضل لاعب لعب بجواره في تشكيلة المنتخب الوطني وكذلك سيد معوض الذي أمتاز بإجادة الكرات العرضية بشكل رائع.