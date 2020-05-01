شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: أنهيت مسيرتي الكروية بالزمالك مبكراً ..وأنا من جيل شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك إنه كان لاعباً في الفريق الأبيض في سن الـ7 سنوات موضحا أنهى مسيرته الكروية مبكراً في عمر الـ21 عاما.

أضاف أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" كنت لاعبا في الزمالك فى سن السابعة وأنهيت عند الـ21 عاما وجيلى كان شيكابالا وأحمد غانم سلطان وأحمد عبد الرؤوف وكنت ألعب في نفس مركز شيكا وأنا أشول".

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تابع أمير :" سبب عدم إكمال مسيرتى في نادى الزمالك كلاعب كرة كان كل ما يجى مجلس إدارة يشطب عضوية والدى مرتضى منصور واتمنع من دخول النادى".