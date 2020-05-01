شكرا لقرائتكم خبر عن مرجان : مجلس الأهلي يعقد اجتماعا هاما الأسبوع المقبل ونتمنى عودة النشاط الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن إجراءات التعقيم في مقرات النادي تتم بشكل دوري، مؤكداً أن عودة الأعضاء مرة أخري للتواجد في النادي أمر يحتاج لدراسة متأنية ولابد أن يتم بشكل تدريجي حرصاً على سلامة الجميع.

وقال محمد مرجان في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"مستعدون للعودة في أي وقت وملتزمون بقرارات الدولة المصرية لحماية اعضائنا..مجلس إدارة الأهلي عقد 3 اجتماعات بطريقة الفيديو كونفرنس وهناك اجتماع أخر الأسبوع المقبل لبحث سبل توفير موارد مالية للنادي في ظل أزمة كورونا.

وأضاف محمد مرجان أن إدارة النادي رفضت تخفيض رواتب الموظفين والعاملين لحرص الإدارة عليهم، لكى يستطيعوا الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية، مؤكداً أن إدارة النادي تتمنى عودة النشاط الرياضي كما حدث في عدد من دول العالم.

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ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.