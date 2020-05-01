شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور ردا على تصريحات "كهربا": الانتماء حاليا للمال فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الاعلامى خالد الغندور على تصريحات محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الاهلى الذى كشف عن انتمائه الى القلعة الحمراء .

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات لقناة الزمالك، أن جميع اللاعبين الحالين أنتمائهم للمال فقط حيث كان كهربا دائم تقبيل تشيرت الفريق الأبيض والحديث مع مرتضى منصور رئيس النادى لتعديل عقده و السماح له للاحتراف فى السعودية و الحصول على عقد مادى ما يوازى مليون دولار و الحصول على بعض السيارات الفاخرة .

فيما أبدى محمود عبد المنعم كهربا سعادته بعودته لناديه مؤخراً، معلقاً :"أنا أهلاوي وسعيد بالعوة لبيتي من جديد، حتى لو هشيل كور مع الفريق..عدت للالتزام بمجرد انضمامي للأهلي بيتقالي العب بلعب ولما بيتقالي أقعد على الدكة بقعد"

وقال كهربا في تصريحات خلال برنامج رامز مجنون رسمي :" لا أجد مشكلة في جلوسي على دكة البدلاء ، كنت أرغب في العودة للأهلي بأي شكل وكان حلمي منذ فترة طويلة خاصة وأنه النادي الذي تربيت فيه منذ صغري. وعن مشادته مع طارق حامد في مباراة السوبر المحلي كشف كهربا أن لاعب الزمالك هو من سبه أولاً في المباراة بعد نزوله ومؤكداً أنه لم يقم بسبه، معلقاً :"طارق حامد تدخل علي بشكل عنيف فقلت له براحة، فقام بسبي". وتشاجر طارق حامد مع كهربا في مباراة كأس السوبر الأخيرة التي أقيمت في الامارات، والتي فاز الزمالك بلقبها بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. Advertisements

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد شن هجومًا كبيرًا على الفنان رامز جلال، مُقدم برنامج "رامز مجنون رسمى"، مطالبًا بإيقاف برنامجه.

وقال مرتضى منصور : "ما يحدث يعتبر احتجاز بعد أن يتم تقييد الضيف فى الكرسى وإهانتهم وهذه جريمة ".

وتابع رئيس الزمالك: "أنا تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ثم تحدث مدير الصحة النفسية وقدم بيان رسمى طبى بتأثير برنامج رامز على الأطفال، وبعدها مباشرة قرر رئيس الرقابة على المصنفات إيقاف ظهوره".