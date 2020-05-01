شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ينعيان شهداء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي اتحاد الكرة ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين إستشهدوا اليوم بكمين تفاحة بئر العبد من قبل عناصر الإجرام والغدر أعداء الوطن.

ويتقدم مجلس الأولمبية المصرية بخالص العزاء إلى أسر الشهداء مثمناً دور رجال القوات المسلحة والشرطة واستعدادهم الدائم للتصدي لدعاة التخريب والدمار، وتتبعهم في كل شبر من أرض وطننا الحبيب، عاشت مصر نسيجاً واحداً، متمتعة بالأمن والأمان تحت قيادتها الحكيمة ورحم الله شهداء الواجب والكرامة.

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من جانبه، الاتحاد المصري لكرة القدم نعى شهداء الوطن ضحايا الغدر الذين لقوا وجه ربهم اليوم في شمال سيناء و من أبنائنا الأبطال بجنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.