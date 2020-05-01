أمير مرتضى يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، عدم ممانعته الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إقامتها هذا العام.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال أمير مرتضى :"من الممكن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ليس لأكون مدافعا عن الزمالك، وإنما ليحصل كل نادي على حقه".

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وأضاف أمير مرتضى: "سيحصل الأهلي على حقه وكذلك الزمالك، وكل الأندية كذلك، ومن أجل أن يحصل الحكام كذلك على ما يستحقونه ويعمل الجميع بصورة طيبة".

وتابع نجل رئيس الزمالك: "يمكنني المساعدة وتقديم إضافة لاتحاد الكرة في حالة نسيان البعض مسألة الانتماء للأهلي أو الزمالك، أو أنني ابن مرتضى منصور فسأكون محسوب دائما على نادي الزمالك".

وعن إمكانية ترشحه لرئاسة الزمالك قال أمير مرتضى: "لدي مشاريع كثيرة لنادي الزمالك، وهذا أمر ممكن وأقدر عليه، لكن ليست لدي الرغبة في الوقت الحالي، ولا يمكن الترشح أمام مرتضى منصور".