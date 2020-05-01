أمير مرتضى: أقسم بالله أن رئيس الزمالك لا يتدخل في التشكيل أو عمل المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
أقسم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أن والده مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لا يتدخل في التشكيل أو عمل المديرين الفنيين نهائيا.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال أمير مرتضى :"أقسم بالله أن مرتضى منصور لا يتدخل في عمل المدربين أبدا، ولم يسبق أن طلب من مدير فني إشراك لاعب أو عدم إشراكه".
وتابع نجل رئيس الزمالك :"عندما يجمعني المنزل مع مرتضى منصور لا يسألني ليعرف تشكيل الفريق، ولا يطلب مني أيصال أي تعليمات للجهاز الفني، وهو لا يعرف من سيلعب إطلاقا قبل المباريات".
وكان محمد إبراهيم قد قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" أن إدارة الزمالك تتدخل في التشكيل كثيرا وتطلب من المدربين عدم مشاركته.
ورد أمير مرتضى :"هذا أمر لا يحدث إطلاقا، محمد إبراهيم رحل لأنه طلب ذلك في يناير، وحصلت على موافقة كتابية من كريستيان جروس مدرب الفريق السابق بموافقته على رحيل اللاعب".
وأنهى المشرف العام على الكرة بالزمالك :"لو كانت الإدارة تتدخل لعدم مشاركة محمد إبراهيم، إذا لماذا شارك في الكثير من المباريات؟ اللاعب رحل لأنه أراد الرحيل فقط".
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