اللجنة الطبية باتحاد الكرة: وضعنا سيناريوهات عودة الدوري.. ونتوقع الاستئناف في يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنته قامت بوضع أكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال محمد سلطان :"الاتجاه العام حاليا هو عودة الحياة إلى طبيعتها في كل المجالات بما فيها الرياضة وكرة القدم".

وأضاف سلطان :"وضعنا عدة سيناريوهات لعودة الدوري وننتظر موافقة وزارة الشباب والرياضة على أحدها من أجل تطبيقها، كل ما يهمنا هو أن يكون اللاعبين وكل أفراد المنظومة في أمان".

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وتابع رئيس اللجنة الطبية :"سيكون هناك حفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي عند عودة الدوري، بالإضافة إلى العمل على التعقيم والتطهير المستمر".

وواصل سلطان :"نفضل أن يقام الدوري في مدينة واحدة، وأن يكون هناك فريق طبي في كل ملعب، ولن نسمح بأي أعداد للجمهور، كما سيتم تقليل الأعداد الطبيعية في الملعب من الأفراد".

وأنهى رئيس اللجنة الطبية :"كرة القدم تلعب في ملعب كبير وفي الهواء الطلق، ونسب العدوى خلال المباريات أقل من الرياضات الأخرى، والتلامس والاحتكاك أقل قليلا من الألعاب الأخرى".