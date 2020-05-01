الأهلي: ملتزمون بكافة العقود والرواتب.. وجاهزون لاستقبال الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي بالأهلي، أن النادي ملتزم بكافة عقود ومرتبات اللاعبين.

وأضاف مرجان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، أن شعار مجلس الأهلي هو "عائلة النادي"، موضحا أن النادي لديه دور مجتمعي وهو الحفاظ على كل من ينتمي لعائلة النادي.

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وأشار المدير التنفيذي للأهلي: "نعمل على التحول الرقمي، فهو مشروعنا منذ أكثر من سنة، والذي يساعدنا في توفير السيولة".

وأكمل: "عقدنا 3 اجتماعات لتوفير السيولة المالية عن طريق أفكار مبتكرة".

وعن عودة الأعضاء للنادي مرة أخرى، قال المدير التنفيذي للأهلي: "لا نريد الاستعجال، ولكننا جاهزون في حالة وجود قرار باستقبال الأعضاء في أي وقت، نقوم بتطهير النادي بشكل دوري عن طريق شركات متخصصة".